Non volevo prendere alla leggera l’omicidio di Kirk sono state le 48 ore più strane della mia vita | Jimmy Kimmel torna in tv e si commuove

Accolto da minuti di applausi e cori che scandivano il suo nome, Jimmy Kimmel è tornato martedì sera alla conduzione del suo show “Jimmy Kimmel Live!” dopo quasi una settimana di sospensione imposta dalla rete ABC. E lo ha fatto con un monologo potente, che ha unito la commozione di una spiegazione sentita a una difesa senza compromessi della libertà di espressione. Al suo ingresso in studio, nel teatro sull’Hollywood Boulevard che porta il suo nome, il pubblico lo ha accolto con diversi minuti di applausi e cori che scandivano “ Jimmy “. Kimmel ha presentato quattro volte gli Oscar e tre volte gli Emmy, ma forse mai un suo monologo era atteso con tanta trepidazione: “ Non so chi abbia avuto 48 ore più strane, io o l’amministratore delegato della Tylenol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

