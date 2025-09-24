Una sentenza netta che non lascia alcun dubbio. Ora Conte deve tenere conto anche di questo aspetto. Il Napoli ha sofferto contro il Pisa, ma ha portato lo stesso a casa tre punti d’oro. Un successo che vuol dire bottino pieno dopo quattro giornate e primo posto solitario a due lunghezze dalla Juventus e a tre dal Milan. Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari dei campioni d’Italia, in un match che dirà già tanto sul percorso presente e futuro degli azzurri. Per questo Conte si affiderà ai calciatori più in forma, tra cui Leonardo Spinazzola, assoluto protagonista di questa prima parte di campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Non sono sorpreso”, l’ha detto davvero: è tutto confermato