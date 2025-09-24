Non solo Leoni UFFICIALE | lesione al crociato in Serie A

Una vera e propria tegola per l’ex centrale del Parma che in estate si era trasferito al Liverpool: anche in Serie A un gravissimo infortunio Si temeva un infortunio di una certa entità e purtroppo per Arne Slot e i tifosi del Liverpool così è stato. Giovanni Leoni sarà costretto ad un lunghissimo stop dopo che si è fatto male nel match di Coppa di Lega contro il Southampton. Liverpool, lesione al crociato per Leoni: l’esito degli esami (Ansafoto) – Calciomercato.it Nonostante un’ottima prestazione all’esordio dell’ex difensore del Parma, in estate accostato anche a Milan ed Inter, al minuto 82? si è accasciato al suolo dopo aver subito una torsione innaturale del ginocchio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

