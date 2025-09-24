Non solo il rosario di Pagliuca | Trap e Tite Klopp e Diego se i tecnici cercano aiuto dall' alto
Il rapporto tra chi siede in panchina e la religione può essere molto stretto. Per questo in alcune occasioni i tecnici si sono rivolti all’Altissimo per questioni sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pescara-Empoli. Minuto 63. Il mister dell'Empoli Pagliuca tira fuori un rosario per affidare la propria sorte all'Altissimo. Iddio risponde così: 68' 1-0 Pescara; 71' 2-0 Pescara; 80' 3-0 Pescara; 92' 4-0 Pescara. Capolavoro italiano. - facebook.com Vai su Facebook
