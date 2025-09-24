Non solo il rosario di Pagliuca | Trap e Tite Klopp e Diego se i tecnici cercano aiuto dall' alto

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto tra chi siede in panchina e la religione può essere molto stretto. Per questo in alcune occasioni i tecnici si sono rivolti all’Altissimo per questioni sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

non solo il rosario di pagliuca trap e tite klopp e diego se i tecnici cercano aiuto dall alto

© Gazzetta.it - Non solo il rosario di Pagliuca: Trap e Tite, Klopp e Diego, se i tecnici cercano aiuto dall'alto

In questa notizia si parla di: rosario - pagliuca

Il rosario in musica con Toni Pagliuca - Toni Pagliuca, ex del gruppo le Orme, e Vittore Ussardi, maestro compositore, domani venerdì - ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rosario Pagliuca Trap Tite