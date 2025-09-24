Tempo di lettura: 4 minuti FLOTILLA SOTTO ATTACCO, COLPITE ALCUNE IMBARCAZIONI ERANO IN ACQUE INTERAZIONALI, INTERVIENE LA FARNESINA Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, con bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato, in navigazione in acque internazionali a sud di Creta. Colpite alcune imbarcazioni, un paio risultano danneggiate. Nessuno è rimasto ferito. Interviene la Farnesina, con Tajani che chiede a Israele di tutelare chi è a bordo e di agire rispettando il diritto internazionale. La spedizione umanitaria è diretta a Gaza. ‘Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo’, dice Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non solo Campania: addio all’attrice Claudia Cardinale morta a 87 anni