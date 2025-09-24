Non si può morire così | lutto sconvolgente nel calcio
Il mondo del calcio è a pezzi dopo l’ennesimo lutto: gli appassionati sportivi piangono la morte del giovane atleta. Il terribile lutto ha fatto sprofondare nel dolore tutti gli appassionati di sport, in particolare gli amanti del calcio. Ancora una volta il mondo del pallone deve fare i conti con una morte sconvolgente: il giovane calciatore ha perso la vita in maniera tragica, lasciando nello sconforto i familiari, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano. In queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio per ricordare il ragazzo venuto a mancare così presto. Daniele Perini si è spento a soli 24 anni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
