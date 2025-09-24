Non si ferma il tour di Riccardo Mangiacapra. Analisi di un successo che guarda già a Terni.

Settantadue ore sono sufficienti per misurare l’impatto di un evento culturale? Nel caso della presentazione di “La Linea Gialla” a Villa Badoer del 20 settembre scorso, la risposta è decisamente sì. L’evento che ha visto Riccardo Alberto Mangiacapra protagonista assoluto della prima edizione di “Badoer Letteraria” ha già lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Quello che è accaduto nella cornice UNESCO di Fratta Polesine non è stata semplicemente una presentazione letteraria, ma un vero e proprio fenomeno sociale che ha dimostrato come la cultura di qualità possa ancora muovere le masse e creare eventi memorabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it