Non si ferma il tour di Riccardo Mangiacapra Analisi di un successo che guarda già a Terni
Settantadue ore sono sufficienti per misurare l’impatto di un evento culturale? Nel caso della presentazione di “La Linea Gialla” a Villa Badoer del 20 settembre scorso, la risposta è decisamente sì. L’evento che ha visto Riccardo Alberto Mangiacapra protagonista assoluto della prima edizione di “Badoer Letteraria” ha già lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Quello che è accaduto nella cornice UNESCO di Fratta Polesine non è stata semplicemente una presentazione letteraria, ma un vero e proprio fenomeno sociale che ha dimostrato come la cultura di qualità possa ancora muovere le masse e creare eventi memorabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
