Non sarà mai Enzo Tortora

Enzo Tortora si candidò all'Europarlamento nelle liste dei Radicali e divenne il simbolo vivente della battaglia sulla giustizia: era già in carcere da un anno e la sua maschera televisiva divenne il volto del dolore esattamente dodici mesi dopo l'arresto, nel giugno 1984, quando uscì di galera e tornò immediatamente a salutare il personale del carcere: e basterebbe questo. Tre giorni dopo era a Strasburgo a fare il suo dovere di eurodeputato, e l'anno seguente fu condannato a dieci anni (una sentenza, quella di sicuro, che sembrava già scritta) col procuratore che lo definì "cinico mercante di morte" e "deputato coi voti della camorra".

