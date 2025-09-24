Non sarà mai Enzo Tortora

Enzo Tortora si candidò all'Europarlamento nelle liste dei Radicali e divenne il simbolo vivente della battaglia sulla giustizia: era già in carcere da un anno e la sua maschera televisiva divenne il volto del dolore esattamente dodici mesi dopo l'arresto, nel giugno 1984, quando uscì di galera e tornò immediatamente a salutare il personale del carcere: e basterebbe questo. Tre giorni dopo era a Strasburgo a fare il suo dovere di eurodeputato, e l'anno seguente fu condannato a dieci anni (una sentenza, quella di sicuro, che sembrava già scritta) col procuratore che lo definì "cinico mercante di morte" e "deputato coi voti della camorra". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sar224 enzo tortoraNon sarà mai Enzo Tortora - Lei non è Tortora, che pagò subito e di persona, lei è Ilaria Salis, che ha scelto di trasformare i voti in uno scudo penale ... Scrive ilgiornale.it

