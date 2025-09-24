Non puoi bere una mucca i deliranti post dell' ex obiettivo di mercato del Milan Victor Boniface

Victor Boniface, ancora una volta, fa parlare di sé. L'attaccante nigeriano, che in estate era stato ad un passo dal trasferimento al Milan, con l'operazione poi saltata dopo le visite mediche per le perplessità del club rossonero sulle condizioni del ginocchio destro del giocatore, si è infatti.

I post deliranti di Boniface: "La terra è una carota". Il Werder richiama il giocatore - L'attaccante 24enne, in estate vicino al Milan, si è lasciato andare ad alcuni pensieri difficili da interpretare, pubblicandoli sul proprio profilo Snapchat: "La vita è come una scarpa, non puoi bere ...

