Non posso più tacere Gigi D’Alessio blocca il concerto e fa l’annuncio in lacrime cala il silenzio
Il concerto di Gigi D'Alessio a Napoli, in piazza del Plebiscito, è diventato il palcoscenico non solo della musica, ma anche di un appello di umanità che ha fatto il giro del web. Nel pieno della sua esibizione, davanti a decine di migliaia di fan, il cantautore partenopeo ha voluto rivolgere un pensiero alla tragedia che si consuma da mesi. Con voce ferma e tono appassionato, ha denunciato i progetti di ricostruzione che, secondo lui, puntano più al profitto che alla memoria delle vittime. "Nella Striscia di Gaza vogliono costruire alberghi e ristoranti, palazzi e piscine, ma per fare cosa? Per fare i soldi.
