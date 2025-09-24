Non posso avere figli così congelerò gli ovuli Ho provato con la terapia per la fertilità ma ho avuto un sacco di problemi | lo rivela Taylor Mega – IL VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Mega in un video su TikTok ha raccontato ai suoi follower un aspetto privato della sua vita e si è commossa. “So di non poter aver figli in maniera naturale. – ha annunciato – E vi direte ‘ma perché ce ne parli solo ora?’ Perché ora ho preso una decisione e penso che questo video può aiutare tante ragazze che sono nella mia stessa situazione e magari non lo sanno “. La content creato spiega nel dettaglio cosa le è accaduto: “Due anni fa mi succede che mi vengono delle perdite a metà ciclo, io di solito sempre ho avuto il ciclo super regolare, quindi allarmata, vado dalla ginecologa e le chiedo se potessero essere delle perdite da un impianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non posso avere figli cos236 congeler242 gli ovuli ho provato con la terapia per la fertilit224 ma ho avuto un sacco di problemi lo rivela taylor mega 8211 il video

© Ilfattoquotidiano.it - “Non posso avere figli, così congelerò gli ovuli. Ho provato con la terapia per la fertilità, ma ho avuto un sacco di problemi”: lo rivela Taylor Mega – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: posso - avere

Costacurta difende Chivu: «Può avere successo. Su di lui posso dire questo»

Taylor Mega a cuore aperto: "Non posso avere figli, sto valutando l'adozione"

Milan, Pedullà: “Sto con Allegri, deve avere le chiavi. Hojlund? Vi posso dire …”

Avere più figli è diventato un lusso: «La famiglia numerosa nuovo status symbol dei ricchi» - Con l’aumento vertiginoso del costo della vita, a dimostrare lo status sociale di una famiglia non sono più solo le proprietà, i beni di lusso o il patrimonio ma anche il numero di figli. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Posso Avere Figli Cos236