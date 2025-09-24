Non posso avere figli così congelerò gli ovuli Ho provato con la terapia per la fertilità ma ho avuto un sacco di problemi | lo rivela Taylor Mega – IL VIDEO

Taylor Mega in un video su TikTok ha raccontato ai suoi follower un aspetto privato della sua vita e si è commossa. “So di non poter aver figli in maniera naturale. – ha annunciato – E vi direte ‘ma perché ce ne parli solo ora?’ Perché ora ho preso una decisione e penso che questo video può aiutare tante ragazze che sono nella mia stessa situazione e magari non lo sanno “. La content creato spiega nel dettaglio cosa le è accaduto: “Due anni fa mi succede che mi vengono delle perdite a metà ciclo, io di solito sempre ho avuto il ciclo super regolare, quindi allarmata, vado dalla ginecologa e le chiedo se potessero essere delle perdite da un impianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

