Non mi hai dato la precedenza scooterista insegue un autobus e aggredisce il conducente | interviene la polizia

Avrebbe aggredito l'autista di un autobus, finito poi in ospedale, a causa di una mancata precedenza per poi darsi alla fuga prima dell'arrivo della polizia. L'episodio è avvenuto intorno alle 16.30 di ieri, martedì 23 settembre, in via Monnet (Scopaia). Secondo quanto ricostruito, uno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: dato - precedenza

Sanzionato l'automobilista per non aver dato precedenza ai mezzi in arrivo sulla pista ciclabile - facebook.com Vai su Facebook

Ecco la due giorni entusiasmante di visita della n.2 della Commissione Europea, la vice presidente esecutiva @Teresaribera. Abbiamo dato la precedenza ai giovani perché è con loro che vogliamo costruire un’Europa diversa, più vicina, più umana, più forte - X Vai su X

Non mi hai dato la precedenza, scooterista insegue un autobus e poi aggredisce il conducente; Viale Strasburgo, calci e pugni per una mancata precedenza: cinquantenne in ospedale col naso rotto; Incidente tra scooter, feriti tre ragazzi.