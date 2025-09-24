Non mi hai dato la precedenza scooterista insegue un autobus e aggredisce il conducente | interviene la polizia

Avrebbe aggredito l'autista di un autobus, finito poi in ospedale, a causa di una mancata precedenza per poi darsi alla fuga prima dell'arrivo della polizia. L'episodio è avvenuto intorno alle 16.30 di ieri, martedì 23 settembre, in via Monnet (Scopaia). Secondo quanto ricostruito, uno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

