Non era il 1944 ieri a Bruxelles quando si è deciso del destino di Ilaria Salis

Non c’è ragione di interrogarsi sugli altri e perfino giudicarli, se non quella di interrogarsi su se stessi, e giudicarsi. Nel 2018 uscì, in Italia per Sellerio, il libro di Pierre Bayard, “Sarei stato carnefice o ribelle?” (nell’originale: Resistente o carnefice?). L’autore si fondava sulla propria esperienza personale (è nato nel 1954) e professionale, di scrittore, docente di Letteratura e psicanalista, per interrogarsi sulle condizioni in cui ciascuna persona può reagire quando “si trovi di fronte a una di quelle biforcazioni cruciali della nostra esistenza in cui è  in gioco il nostro destino”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Non era il 1944 ieri a Bruxelles, quando si è deciso del destino di Ilaria Salis

