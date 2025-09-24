Non è democrazia eludere la giustizia

Caro Direttore Feltri, vorrei un suo parere su una vicenda che, francamente, mi ha lasciato senza parole: mi riferisco alla decisione della Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo, che ha respinto la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare a Ilaria Salis, con un voto risicatissimo (13 a 12). A ottobre si voterà in plenaria, ma intanto mi domando: che idea di giustizia trasmette tutto questo? Non è un po' troppo comodo candidarsi per sfuggire a un processo? E ancora più assurdo che un'istituzione come il Parlamento europeo diventi il rifugio dorato di chi, in passato, ha collezionato denunce e condanne per attacchi allo Stato? Vorrei sapere da lei: è questa la democrazia che difendiamo? Roberta Scotto Cara Roberta, no, non è questa la democrazia che difendiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

