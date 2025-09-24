Non è chirurgia estetica non sono mai stata sotto i ferri o sotto anestesia in vita mia Per il naso ho usato un filler | così Lana Del Rey risponde a un commentatore

Non sempre, oggigiorno, serve ricorrere alla chirurgia estetica per correggere difetti o caratteristiche del volto con le quali, magari, non ci si sente a proprio agio. A parlare di una procedura alternativa per quanto riguarda il naso è stata Lana Del Rey. La cantante ha risposto a un utente che, su Instagram, commentava un suo EP del 2008, Kill Kill (il suo nome d’arte al tempo – quello vero è Elizabeth Grant – era ancora Lizzy Grant). “Lizzy Grant non sarà mai dimenticata”, le parole del commentatore. “ Ugh, lei non se n’è mai andata, basta con questa storia “, la risposta della cantante. E qui un altro fan ha commentato: “ Il suo naso naturale era così perfetto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non è chirurgia estetica, non sono mai stata sotto i ferri o sotto anestesia in vita mia. Per il naso ho usato un filler”: così Lana Del Rey risponde a un commentatore

In questa notizia si parla di: chirurgia - estetica

La verità sulla chirurgia estetica tra le celebrità: un cambiamento di paradigma

Debbie Harry sull’immagine nel mondo della musica: “La chirurgia estetica è stata necessaria, dovevo lavorare”

Debbie Harry parla dell’estetica nel mondo della musica: “La chirurgia è stata necessaria, dovevo lavorare”

Beniamino Brunetti - Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva - facebook.com Vai su Facebook

Sophie Codegoni è tornata in TV | le inedite confessioni; Fiorella Mannoia chi è il giovane marito e noto produttore conosciuto ad Amici.

Medicina estetica e chirurgia plastica, i social sono attendibili? Come scegliere un chirurgo serio? La guida dell'esperto - La morte della 22enne avvenuta a Roma in seguito a un intervento di correzione del naso ha messo in luce drammaticamente la mancanza di consapevolezza da parte dei pazienti sull’importanza della ... Da roma.corriere.it

Chirurgia estetica: sono più gli uomini delle donne che ne fanno ricorso - Confermato il trend in crescita degli ultimi anni: anche gli uomini ricorrono al ritocchino. quotidiano.net scrive