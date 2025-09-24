Non dirò mai niente | chi è l'uomo arrestato a piazza Bologna con 60 chili di cocaina e armi da guerra
L'uomo, 35 anni e originario di Vibo Valentia, potrebbe essere legato ad una famiglia della 'ndrangheta. In casa e nel box auto trovati 66 chili di cocaina, 54 mila euro, due pistole con matricola abrasa e un libro mastro della compravendita di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: uomo - arrestato
Vietri sul Mare, uomo arrestato per detenzione illegale di arma clandestina
Montecorvino Rovella (SA), detenzione illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo
Napoli, aggredisce un uomo per aver detto ?no? al lavaggio del vetro: arrestato 23enne
L’uomo, 29enne, è stato arrestato per omicidio stradale: l’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in una strada provinciale di campagna - facebook.com Vai su Facebook
#StatiUniti Arrestato l'uomo sospettato di aver ucciso l'attivista di destra #CharlieKirk con un fucile di precisione alla Utah Valley University: si tratta di #TylerRobinson, 22enne di famiglia repubblicana e mormona, incensurato. Trump invoca la pena di morte. E - X Vai su X
Colpisce un uomo con una mannaia in strada, arrestato - Un uomo di 44 anni, con una serie di precedenti, è stato arrestato sabato scorso dai Carabinieri della Compagnia di Vigevano per tentato omicidio. Lo riporta ansa.it