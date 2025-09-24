Non dirò mai niente | chi è l'uomo arrestato a piazza Bologna con 60 chili di cocaina e armi da guerra

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, 35 anni e originario di Vibo Valentia, potrebbe essere legato ad una famiglia della 'ndrangheta. In casa e nel box auto trovati 66 chili di cocaina, 54 mila euro, due pistole con matricola abrasa e un libro mastro della compravendita di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

