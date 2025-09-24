Non considero gli scioperi per Gaza il risultato di una ‘rivolta morale’ | la questione è più complessa

Confesso l’invidia per la solidarietà che i palestinesi hanno ricevuto da parte della nostra società civile. Un grande abbraccio che un milione di morti in Siria, durante tutto l’arco della guerra civile, non si sono evidentemente meritato. Fra quei morti anche Mustafa, mio cugino, il cui corpo non abbiamo mai ritrovato e che la figlia, di ormai dieci anni, ancora aspetta. Paolo Ferrero, ex segretario di Rifondazione Comunista, da queste pagine scriveva che quella a cui abbiamo assistito ieri nelle strade delle città italiane “è in primo luogo una rivolta morale, frutto dell’ insopportabilità della situazione di Gaza, dove un popolo viene da due anni sottoposto a pratiche di sterminio, tortura, privazioni simili a quelle che i nazisti praticavano contro gli ebrei nei campi di concentramento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

