Non c’è riduzione dell’orario di lavoro settimanale senza questione salariale

24 set 2025

di Simone Lauria* La recente proposta di legge sulla riduzione dellorario di lavoro settimanale, presentata da diverse forze politiche di opposizione, si inserisce in un quadro più ampio di riflessione nel quale è doveroso considerare la situazione italiana dal punto di vista dei salari, della produttività e dell’occupazione: in Italia, si lavora di più che in altri Paesi a fronte di salari reali non adeguati. Orario di lavoro, quantità da produrre, quantità di prodotto per ore lavorate sono elementi da considerare contestualmente per comprendere se una riduzione dell’orario di lavoro può andare a beneficio dell’occupazione, che è da considerare necessariamente uno degli obiettivi che la proposta di legge dovrebbe perseguire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

