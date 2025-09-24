Non c’è più la Rubentus di una volta il disastro Var colpisce proprio la Vecchia
FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 La Champions pesa. Pesa per i bauscia che vincono senza passeggiare contro i ceramisti. Pesa per la Vecchia che a stento rimedia il pari al Bentegodi. La Champions pesa anche per gli azzurri scudettati. Pesa il passaggio da un atteggiamento mentale a un altro. Dopo le luci dell’Etihad. Dopo aversela vista a tu per tu con giganti del tipo Haaland, Doku, Foden e Rodri, diventa naturale minimizzare l’impegno di affrontare Canestrelli, Moreo e Lorran. Ed ecco una partita svagata di una squadra confusa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
