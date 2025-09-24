FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 La Champions pesa. Pesa per i bauscia che vincono senza passeggiare contro i ceramisti. Pesa per la Vecchia che a stento rimedia il pari al Bentegodi. La Champions pesa anche per gli azzurri scudettati. Pesa il passaggio da un atteggiamento mentale a un altro. Dopo le luci dell’Etihad. Dopo aversela vista a tu per tu con giganti del tipo Haaland, Doku, Foden e Rodri, diventa naturale minimizzare l’impegno di affrontare Canestrelli, Moreo e Lorran. Ed ecco una partita svagata di una squadra confusa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non c’è più la Rubentus di una volta, il disastro Var colpisce proprio la Vecchia