Non c' è due senza tre | un' Ancona solida e pratica fa tris piegando il San Marino con un gol per tempo

Anconatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è due senza tre. E così, dopo i blitz esterni a Termoli e sul campo dell’Atletico Ascoli nel primo derby previsto dal calendario dei biancorossi nel Girone F, il turno in notturna regala il primo successo interno in campionato all’Ancona, che brinda anche al primo “clean sheet” mantenendo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

