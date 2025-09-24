Non c' è due senza tre | un' Ancona solida e pratica fa tris piegando il San Marino con un gol per tempo

Non c’è due senza tre. E così, dopo i blitz esterni a Termoli e sul campo dell’Atletico Ascoli nel primo derby previsto dal calendario dei biancorossi nel Girone F, il turno in notturna regala il primo successo interno in campionato all’Ancona, che brinda anche al primo “clean sheet” mantenendo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

! Partono bene i ragazzi di mister Gadda, che sbancano il Tubaldi di Recanati per un totale di 3-1. Partita subito in discesa per i dorici, che al minuto 16 grazie ad un autogol di Canonici si portano in vantaggio. L’Ancona gestisce bene la p - facebook.com Vai su Facebook

