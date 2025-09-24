Nomine all’Agenzia delle Dogane | ecco il nuovo assetto dirigenziale
Parte ufficialmente il rinnovamento ai vertici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nomina del nuovo assetto dirigenziale che guiderà l’ente nei prossimi tre anni. I cambiamenti riguardano sia il livello centrale sia le strutture territoriali. A partire dal 1° novembre 2025, Rosario Massino, generale di Divisione della Guardia di Finanza, assumerà l’incarico di Direttore dell’Internal Audit della direzione generale. Contestualmente, rimarranno in carica Leonardo Di Stefano e Stefano Saracchi: il primo alla guida dell’Ufficio Affari Giuridici e Normativi, il secondo alla Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: nomine - agenzia
