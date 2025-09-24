Nocciola e caffè per le unghie | il trend autunnale più goloso

C’è un nuovo colore che incarna perfettamente il mood caldo, avvolgente e raffinato dell’autunno, perfetto per laccare le unghie e sfoggiare una manicure impeccabile e trendy: il nocciola. Smalto nocciola per la manicure gourmand d’autunno. Questa sfumatura di marrone, elegante e sempre attuale, è tornata sotto i riflettori grazie alla sua versatilità e al legame diretto con i colori della stagione. Lo smalto nocciola richiama la natura che si trasforma, le foglie che virano verso tonalità più intense e le atmosfere accoglienti dei pomeriggi autunnali. È un evergreen che trova in questi mesi la sua massima espressione, rivelandosi una scelta sofisticata e al tempo stesso sorprendentemente moderna. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nocciola e caffè per le unghie: il trend autunnale più goloso

