NM Live – Napoli gara complicata contro il Milan a San Siro ancora Hojlund titolare?

Petrazzuolo, Massimiliano Esposito, Diego Armando Maradona Jr, Mandato, Mignano e Cammaroto sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Petrazzuolo: “Parole di Conte sul mercato? Vuole proteggere il gruppo, Buongiorno non ci sarà col Milan, a San Siro mi aspetto ancora Hojlund titolare”. Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Criticato l’atteggiamento del Napoli a Manchester, ma lo stesso Guardiola si è difeso contro l’Arsenal? Credo ci sia gelosia nei confronti del Napoli, è sintomo di poca lucidità nelle analisi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - NM Live – Napoli, gara complicata contro il Milan, a San Siro ancora Hojlund titolare?

In questa notizia si parla di: napoli - gara

Calcio Napoli, altra gara senza vittoria a Castel di Sangro: 1-1 con la Casertana

Nuovo caos arbitri, coinvolto il Napoli: si va in Tribunale | Nel mirino c’è una gara specifica

Sassuolo-Napoli, arriva un'importante notizia per la gara di esordio in campionato degli azzurri

? L'analisi della gara #Napoli-#Pisa, ci sono alcuni aspetti da sottolineare in merito alle scelte da parte di Antonio Conte per la partita contro i toscani. - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Napoli, Conte: "Una gara dominata ma il finale non mi è piaciuto" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

NM Live – Napoli | De Bruyne e Lucca? Piano con le critiche Buongiorno top player della difesa; NM Live – Napoli Lucca ha bisogno di tempo Hojlund acquisto di prospettiva; NM LIve – Hojlund-Napoli trattativa in chiusura ultime su Elmas e Brescianini e Juanlu Sanchez.