Nkunku un debutto da favola | la mezza rovesciata che accende il Milan
La prima da titolare non poteva andare meglio. Christopher Nkunku ha scelto il modo più spettacolare per presentarsi a San Siro: una mezza rovesciata che ha spento le velleità del Lecce e acceso l’entusiasmo rossonero. Un gol che è già manifesto: classe, imprevedibilità e talento al servizio di Massimiliano Allegri. Il francese non è una punta classica, ma nemmeno un esterno puro. È un attaccante moderno, capace di muoversi in ogni zona del reparto offensivo. Lo ha dimostrato al Lipsia, dove ha vissuto le sue stagioni migliori da seconda punta, ma anche da esterno. La sua collocazione tattica non è un problema: per Allegri, rappresenta piuttosto un’opportunità. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: nkunku - debutto
Milan, Nkunku lavora per il debutto: Allegri studia come inserirlo in attacco
Milan, Nkunku verso il debutto: i piani di Allegri per il francese
Nkunku ha gonfiato il suo primo palloncino a San Siro. Goal bellissimo il suo. Giocatore che sta entrando in condizione e che potrà dare davvero tanto a questa squadra. Debutto da titolare da ricordare. Post a scopo editoriale. Fan page non ufficiale. - facebook.com Vai su Facebook
Esce Pavlovic per Odogu che fa il suo debutto in . 78' 30 21' Gimenez,51' Nkunku,64' Pulisic #MilanLecce #CoppaItaliaFrecciarossa - X Vai su X
Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni - Francese di origini congolesi, Nkunku è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint- Come scrive sportmediaset.mediaset.it
Nkunku esulta gonfiando un palloncino: "Avrò fatto bene se me ne serviranno più di 15" - Il nuovo trequartista rossonero Christopher Nkunku, intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale, ha provato a fissare anche un obiettivo in termini di gol con la ... Segnala tuttomercatoweb.com