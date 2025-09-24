La prima da titolare non poteva andare meglio. Christopher Nkunku ha scelto il modo più spettacolare per presentarsi a San Siro: una mezza rovesciata che ha spento le velleità del Lecce e acceso l’entusiasmo rossonero. Un gol che è già manifesto: classe, imprevedibilità e talento al servizio di Massimiliano Allegri. Il francese non è una punta classica, ma nemmeno un esterno puro. È un attaccante moderno, capace di muoversi in ogni zona del reparto offensivo. Lo ha dimostrato al Lipsia, dove ha vissuto le sue stagioni migliori da seconda punta, ma anche da esterno. La sua collocazione tattica non è un problema: per Allegri, rappresenta piuttosto un’opportunità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Nkunku, un debutto da favola: la mezza rovesciata che accende il Milan