Nkunku e il palloncino | lo strano retroscena dietro quella curiosa esultanza

Nkunku e il palloncino dopo il gol: lo strano retroscena che si cela dietro la curiosa esultanza dell’attaccante Christopher Nkunku indossa la maglia rossonera da poco, ma ci ha messo ancor meno tempo a entrare nel cuore della tifoseria e a piazzarsi in pianta stabile nelle gerarchie del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Il colpo last-minute in casa Milan si sta trasformando in una giocata tutto fuorché azzardata, come dimostrano i risultati sul campo. Il giocatore francese ha segnato al suo esordio con la maglia del Milan, un sigillo che fa sorridere il tecnico livornese e che gli consegna un giocatore che ha avuto molti sprazzi di un calciatore il cui feeling con il gol si è confermato sin dall’esordio ottimo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Romano svela: "Retroscena Nkunku, l'Inter poteva prenderlo! Non è arrivato perché…" - Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube: "Impatto importante per Nkunku, è arrivato il palloncino a San Siro (l'esultanza, ndr), ma c'è da raccontare un retroscena.

Perché Nkunku gonfia un palloncino ogni volta che fa gol - E con la nuova squadra il prossimo palloncino sarà rosso o nero?

