Nizza-Roma tensione e scontri tra le tifoseria fuori dallo stadio
2025-09-24 19:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Paolo D’Angelo 24 set 2025, 21:17 Ultimi aggiornamenti: 24 set 2025, 21:25 Prima dell’inizio del match tra Nizza e Roma si sono verificati degli scontri tra le due tifoserie fuori dallo stadio Scontri tra i tifosi del Nizza e quelli della Roma prima del match valevole per la prima giornata della fase a campionato dell’Europa League. La tensione era alle stelle, tanto che – come riportato dalla stampa francese – nella scorsa notte erano stati fermati e arrestati 102 ultras giallorossi per i gesti di cui si sono resi protagonisti e per il possesso di numerose armi ed oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
