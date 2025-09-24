Nizza-Roma tensione alle stelle tra ultras fuori lo stadio | nuovi scontri interviene ancora la polizia | VIDEO CMIT
Tentativo di assalto al pullman della squadra di Gasperini Nuova tensione tra i tifosi di Nizza e Roma. Dopo gli episodi di questa notte, con il fermo di 102 ultrà della Roma, a ridosso della partita di stasera si sono verificati nuovi disordini tra le due tifoserie verso il settore ospiti dell’Allianz Riviera. Alcuni minuti di caos totale che ha chiesto l’ intervento immediato della polizia, che ha dovuto utilizzare gli spray urticanti per disperdere i tifosi Nizza-Roma, attimi di tensione fuori lo stadio: interviene la polizia VIDEO CM.IT – Calciomercato.it Gli scontri sono stati sedati dopo pochi minuti, ma lasciando tracce nelle zona limitrofe allo stadio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Nizza-Roma, la scelta di Gasperini: Pellegrini in panchina https://bit.ly/3IAZ5FD #AsRoma - X Vai su X
Radio1 Rai. . #UEL #NiceRoma A #Nizza arrestati oltre 100 tifosi della Roma dopo gli scontri di ieri sera alla vigilia del debutto dei giallorossi in #EuropaLeague. Anna Maria Caresta #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Scontri Nizza-Roma: 102 tifosi fermati, anche supporter da Frosinone e Anagni; Kirsty Coventry eletta presidente del Cio, è la prima donna; Rissa in Lazio-Atromitos, cos'è successo: espulso Castellanos, tensione alle stelle.
Nizza-Roma, tensione alle stelle: vietato mostrarsi riconoscibili come tifosi giallorossi - Ben 102 ultras della Roma sono stati arrestati a Nizza, con tanto di armi scovate e sequestrate dalla polizia. Secondo tuttomercatoweb.com
Nizza-Roma, scontri anche fuori dallo stadio tra le due tifoserie - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. Segnala gazzetta.it