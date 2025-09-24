Nizza-Roma tensione alle stelle tra ultras fuori lo stadio | nuovi scontri interviene ancora la polizia | VIDEO CMIT

Tentativo di assalto al pullman della squadra di Gasperini Nuova tensione tra i tifosi di Nizza e Roma. Dopo gli episodi di questa notte, con il fermo di 102 ultrà della Roma, a ridosso della partita di stasera si sono verificati nuovi disordini tra le due tifoserie verso il settore ospiti dell’Allianz Riviera. Alcuni minuti di caos totale che ha chiesto l’ intervento immediato della polizia, che ha dovuto utilizzare gli spray urticanti per disperdere i tifosi Nizza-Roma, attimi di tensione fuori lo stadio: interviene la polizia VIDEO CM.IT – Calciomercato.it Gli scontri sono stati sedati dopo pochi minuti, ma lasciando tracce nelle zona limitrofe allo stadio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

