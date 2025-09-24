Nizza-Roma tafferugli tra tifoserie | 102 ultras giallorossi fermati e cori pro Lazio

Mazze di ferro e bastoni sequestrati e pub chiusi. Questo il primo bilancio dopo gli scontri nella città della Costa Azzurra dove stasera si gioca il primo turno di Europa League. Ecco quello che è successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nizza-Roma, tafferugli tra tifoserie: 102 ultras giallorossi fermati e cori pro Lazio

Nizza-Roma, scontri tra tifosi nella notte: 102 ultrà giallorossi fermati. Sequestrate spranghe di ferro e bastoni - Questo il primo bilancio dopo gli scontri di ieri sera (23 settembre) in centro. Segnala msn.com

Nizza-Roma, il bilancio degli scontri: 102 tifosi fermati. Paura tra gli abitanti - Sono 102 i tifosi fermati a Nizza ieri sera a seguito degli scontri con gli ultras francesi. Da msn.com