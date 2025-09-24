Nizza-Roma Streaming Gratis | dove vedere l’esordio in Europa League in Diretta Live

La Roma è pronta ad alzare il sipario sulla nuova Europa Leagye 20252026. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 agosto alle ore 21:00 all’ Allianz Riviera, dove i giallorossi affronteranno Nizza nella prima giornata della Group Phase. Al via l’Europa League. Sarà subito un esame importante per la formazione di Gian Piero Gasperini, che vuole partire con il piede giusto e inaugurare con una vittoria il nuovo percorso europeo con l’obiettivo di terminare nelle prime 8 in classifica di questa prima fase. Si preannuncia una sfida di livello contro il Nizza di Haise, che però sta attraversando un periodo complicato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nizza-Roma Streaming Gratis: dove vedere l’esordio in Europa League in Diretta Live

In questa notizia si parla di: nizza - roma

Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo

Nizza-Roma, la scelta di Gasperini: Pellegrini in panchina https://bit.ly/3IAZ5FD #AsRoma - X Vai su X

Radio1 Rai. . #UEL #NiceRoma A #Nizza arrestati oltre 100 tifosi della Roma dopo gli scontri di ieri sera alla vigilia del debutto dei giallorossi in #EuropaLeague. Anna Maria Caresta #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere Nizza-Roma oggi in tv: annunciato il canale della diretta, ma non in chiaro; Nizza-Roma, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming; Nizza-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Dove vedere Nizza-Roma in tv - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla prima partita in Europa League della squadra di Gasperini: le possibili scelte di formazione ... Segnala corrieredellosport.it

Nizza-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - Roma, gara valida per la 1ª giornata di Europa League e in programma questo pomeriggio alle ore 21:00 all’Allianz Riviera di Nizza e sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio (252) e sulla ... tuttosport.com scrive