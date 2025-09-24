Nizza-Roma scontri tra tifosi e agenti | più di 100 fermi sequestrate mazze e spranghe ai giallorossi

Secondo quanto riferito da alcuni giornali locali, gli scontri sono scoppiati alle 22:30 sul cours Saleya, nel cuore della città vecchia. Secondo i testimoni, una quarantina di giovani col volto coperto si sono scontrati con la polizia lanciando bottiglie e oggetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nizza-Roma, scontri tra tifosi e agenti: più di 100 fermi, sequestrate mazze e spranghe ai giallorossi

