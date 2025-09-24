Nizza-Roma scontri in città e arrestati 102 ultras giallorossi | sequestrate mazze martelli e coltelli

Andrea Distaso 24 set 2025, 11:23 Ultimi aggiornamenti: 24 set 2025, 11:23 Incidenti nel centro della città francese innescato dal lancio di oggetti verso le forze di polizia: schierati 200 agenti a protezione delle vie più importanti L'esordio della Roma in Europa League, in Francia sul campo del Nizza, si avvicina in un clima di grande tensione. Le vicende di campo non c'entrano nulla, visto che a generare preoccupazione presso le forze di polizia e le autorità locali è l'arrivo di un numero significativo di sostenitori giallorossi, che già nella serata di ieri si sono resi protagonisti di episodi di violenza nel centro cittadino.

