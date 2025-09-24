Nizza-Roma probabili formazioni | Dovbyk con El Shaarawy subito Wesley?

Chi meglio di Gasperini può guidare questa Roma attraverso un tortuoso sentiero chiamato Europa League, competizione che, appena due edizioni fa, consegnava nella mani di Bergamo a coronare un lavoro magistrale di anni e anni. Ripetere l’impresa non sarà facile, ma i giallorossi possono dire la loro, e fondamentale è cominciare col piede giusto già contro il Nizza, nella prima delle otto sfide della fase a campionato. Una trasferta insidiosa, da affrontare senza Dybala e Bailey, che con calma e cautela stanno recuperando dai rispettivi infortuni, e con un turnover importante che Gasperini vuole attuare per testare chi ha giocato meno, nella speranza di ricevere risposte positive per il proseguo della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

