Nizza-Roma Pellegrini e il contratto | risponde Gasperini Poi ‘perdona’ Pisilli

Il tecnico giallorosso ha parlato dopo la vittoria in casa dei francesi, firmata da due difensori, che vale i primi tre punti La Roma esordisce con una vittoria in questa League Phase di Europa League, tornando anche al successo in trasferta e non succedeva addirittura dalla gara di San Siro dell’aprile 2024 col Milan. Fuori dall’Italia invece l’ultima affermazione era stata a settembre 2023. Gasperini – calciomercato.it I giallorossi danno una spallata al match con i due difensori centrali, poi faticano un po’ nel finale col rigore ingenuo provocato da Pisilli anche se di rischi effettivi non ne corrono in ogni caso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nizza-Roma, Pellegrini e il contratto: risponde Gasperini. Poi ‘perdona’ Pisilli

In questa notizia si parla di: nizza - roma

Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo

Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news- - facebook.com Vai su Facebook

Inizia il primo tempo di Nizza-Roma #EuropaLeague #nizzaroma - X Vai su X

Massara: 'Pellegrini? Nessuno scenario è precluso'; Pellegrini si è ripreso la Roma dopo il goal nel derby: entra e fa assist contro il Nizza con la fascia da capitano al braccio; Nizza-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League.

Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Secondo ansa.it

Pellegrini accende di nuovo la Roma, N'Dicka e Mancini stendono il Nizza - Dopo l'incredibile ritorno in campionato con la firma sul derby, il capitano tra i capitani ( prima fascia al braccio ... Da corrieredellosport.it