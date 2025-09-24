Nizza-Roma nuovi orari per ritiro biglietti e spostamenti | le info per i tifosi

Sempre più vicino il fischio d’inizio della prima europea per la Roma, in una competizione che la può vedere nuovamente protagonista. Si parte dal match contro il Nizza, con i tifosi giallorossi arrivati in massa in città e già protagonisti di tensioni con gli ultras avversari, con le autorità locali che, non ha caso, hanno predisposto un rigido e dettagliato programma di avvicinamento allo stadio per i supporters arrivati dalla capitale. In questi minuti, come da comunicazione ufficiale del club, sono arrivate nuove info sul cambiamento degli orari per ritirare il biglietto e sugli spostamenti verso l’ Allianz Riviera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nizza-Roma, nuovi orari per ritiro biglietti e spostamenti: le info per i tifosi

