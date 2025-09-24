Nizza-Roma mini-sciopero dei tifosi giallorossi e striscione capovolto | ecco perché

Il settore ospiti dell’Allianz Riviera dove si trovano i sostenitori romanisti ha mostrato solidarietà agli ultras fermati nella notte dalla polizia Il prepartita di Nizza-Roma è stato decisamente turbolento con gli scontri andati in scena nella serata di ieri e poi quelli immediatamente prima della gara che vi abbiamo documentato su Calciomercato.it proprio qui da Nizza. Nella notte sono stati fermati 102 ultras giallorossi a fronte di 1762 biglietti venduti (soldout) nel settore ospiti. Tifosi Roma a Nizza – calciomercato.it E tutti i tifosi romanisti presenti questa sera all’Allianz Riviera hanno voluto mostrare solidarietà agli ultras presi in custodia in queste ore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

