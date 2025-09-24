Nizza-Roma mini-sciopero dei tifosi giallorossi e striscione capovolto | ecco perché
Il settore ospiti dell’Allianz Riviera dove si trovano i sostenitori romanisti ha mostrato solidarietà agli ultras fermati nella notte dalla polizia Il prepartita di Nizza-Roma è stato decisamente turbolento con gli scontri andati in scena nella serata di ieri e poi quelli immediatamente prima della gara che vi abbiamo documentato su Calciomercato.it proprio qui da Nizza. Nella notte sono stati fermati 102 ultras giallorossi a fronte di 1762 biglietti venduti (soldout) nel settore ospiti. Tifosi Roma a Nizza – calciomercato.it E tutti i tifosi romanisti presenti questa sera all’Allianz Riviera hanno voluto mostrare solidarietà agli ultras presi in custodia in queste ore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League si parte: in campo Nizza-Roma, domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma, la scelta di Gasperini: Pellegrini in panchina https://bit.ly/3IAZ5FD #AsRoma - X Vai su X
Nizza-Roma, mini-sciopero dei tifosi giallorossi e striscione capovolto: ecco perché.
Sciopero a Roma il 4 settembre 2025, a rischio bus, metro e tram: orari garantiti Atac - Sciopero dei mezzi pubblici a Roma nella giornata di domani, giovedì 4 settembre 2025, quando non è garantito il servizio di treni, bus e metro di Atac per quattro ore proclamato dal sindacato Sul. Si legge su fanpage.it
Sciopero trasporti a Roma il 4 settembre: per 4 ore a rischio bus, tram e metropolitane - «Per la giornata di giovedì 4 settembre 2025 è in programma uno sciopero aziendale di quattro ore proclamato dal sindacato Sul» fa ... Lo riporta roma.corriere.it