Nizza-Roma le pagelle | N' Dicka e Mancini 7,5 anche goleador Pellegrini 7 assist decisivo
La Roma inizia bene il suo percorso in Europa League grazie al successo per 2-1 sul campo del Nizza. Decisive le reti dei due difensori centrali, N'Dicka e Mancini, che indirizzano il match a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news- - facebook.com Vai su Facebook
Inizia il primo tempo di Nizza-Roma #EuropaLeague #nizzaroma - X Vai su X
Nizza-Roma 1-2: Mancini più N'Dicka, Gasperini vince la prima in Europa League; Roma, Ndicka-Mancini in 3’: Nizza ko 2-1; Nizza-Roma, le pagelle: N'Dicka e Mancini (7,5) anche goleador, Pellegrini (7) assist decisivo.
Nizza-Roma, le pagelle: N'Dicka e Mancini (7,5) anche goleador, Pellegrini (7) assist decisivo - Decisive le reti dei due difensori centrali, N'Dicka e Mancini, che indirizzano il match ... Secondo ilmessaggero.it
Nizza-Roma, le pagelle di CM: Mancini e Ndicka insuperabili e goleador. Pellegrini ancora decisivo - La Roma vince la prima gara europea contro il Nizza. Da msn.com