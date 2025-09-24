Nizza-Roma le formazioni ufficiali | Dovbyk e El Ayanoui dal 1?
È tutto pronto per il calcio d’inizio di Nizza-Roma, match valido per la prima giornata della Group Phase di Europa League. L’ Allianz Riviera si prepara a vivere una serata di grande calcio: la squadra di Gian Piero Gasperini ha l’obiettivo di rientrare tra le prime 8 del maxi-girone vuole dimostrare subito le proprie ambizioni, mentre la squadra francese proverà a riscattarsi dopo un avvio difficile in Ligue 1. Nizza-Roma, le formazioni ufficiali. Gasperini opta per il consueto 3-4-2-1 con Dovbyk preferito a Ferguson come centravanti, con Soulé ed El Shaarawy sulla trequarti. In mezzo al campo c’è El Aynaoui con Koné, Celik completa la linea difensiva con Mancini e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Radio1 Rai. . #UEL #NiceRoma A #Nizza arrestati oltre 100 tifosi della Roma dopo gli scontri di ieri sera alla vigilia del debutto dei giallorossi in #EuropaLeague. Anna Maria Caresta #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma: Moffi e Clauss esclusi dall'undici titolare dei francesi per motivi disciplinari https://bit.ly/47ZMvKm #AsRoma - X Vai su X
Nizza-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League; Nizza-Roma, le formazioni ufficiali di Haise e Gasperini; Nizza - Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c'è Dovbyk, dubbio a destra.
Nizza-Roma, dove vederla (tv e streaming): formazioni ufficiali e orario della prima partita di Europa League - inizia il cammino delle 36 squadre impegnate nella competizione, che terminerà il 20 maggio con la finale ... Si legge su ilmessaggero.it
LIVE - Nizza-Roma, le formazioni ufficiali: Tsimikas e Dovbyk dal 1' - I giallorossi scendono in campo per la prima giornata di Europa League in terra francese. Segnala ilromanista.eu