Nizza-Roma le formazioni ufficiali | Dovbyk e El Ayanoui dal 1?

È tutto pronto per il calcio d’inizio di Nizza-Roma, match valido per la prima giornata della Group Phase di Europa League. L’ Allianz Riviera si prepara a vivere una serata di grande calcio: la squadra di Gian Piero Gasperini ha l’obiettivo di rientrare tra le prime 8 del maxi-girone vuole dimostrare subito le proprie ambizioni, mentre la squadra francese proverà a riscattarsi dopo un avvio difficile in Ligue 1. Nizza-Roma, le formazioni ufficiali. Gasperini opta per il consueto 3-4-2-1 con Dovbyk preferito a Ferguson come centravanti, con Soulé ed El Shaarawy sulla trequarti. In mezzo al campo c’è El Aynaoui con Koné, Celik completa la linea difensiva con Mancini e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

