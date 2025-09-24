Nizza-Roma in Europa League probabili formazioni e dove vederla in tv

Nizza-Roma apre la stagione dei giallorossi nell’ Europa League 2025, la squadra di Gianpiero Gasperini vola in Francia per la prima giornata della fase a campionato. Reduce dal trionfo nel derby contro la Lazio, con 3 vittorie nelle prime 4 partite di campionato, la Roma vuole partire con il piede giusto anche in Europa.??? #ASRoma #UEL pic.twitter.comqXttWEd0kK — AS Roma (@OfficialASRoma) September 23, 2025 Gasperini: “La squadra ha già un’identità”. “In Europa per le squadre italiane non è mai facile raggiungere gli obiettivi, ogni anno ci proviamo e ci proveremo anche quest’anno”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport, alla vigilia del debutto in Europa League contro il Nizza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nizza-Roma in Europa League, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tensione a Nizza tra gli ultras francesi e della Roma. "102 romanisti fermati. Sequestrate armi"

Le parole di Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Nizza-Roma: "Incontriamo due buone squadre in casa come Stoccarda e Lille, fuori casa abbiamo squadre ottime in ambienti non facili. I programmi vanno tracciati più avanti. In questo momento h

