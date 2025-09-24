Nizza-Roma Europa League 24-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Roma corsara all’Allianz Riviera?

Riparte la fase a gironi di Europa League e fa il suo debutto europeo stagionale la Roma di Gasperini che è di scena sul campo del Nizza di Haise. Gli Aiglons non se la passano bene in campionato e il 4 1 di sabato scorso sul campo de Brest è l’ennesimo KO esterno pesante. Una squadra che ha in parte risentito dell’eliminazione dalla Champions e che non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Roma corsara all’Allianz Riviera?

In questa notizia si parla di: nizza - roma

Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo

Momenti di tensione in serata nel centro di Nizza tra alcuni supporters della Roma e quelli del Nizza (alcuni hanno gridato ai romanisti: ' A Roma solo la Lazio'). Sono intervenute le forze dell'ordine locali nei pressi della Piazza Yitzhak Rabin, meeting point d - X Vai su X

Le parole di Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Nizza-Roma: "Incontriamo due buone squadre in casa come Stoccarda e Lille, fuori casa abbiamo squadre ottime in ambienti non facili. I programmi vanno tracciati più avanti. In questo momento h - facebook.com Vai su Facebook

Europa League, il pronostico di Nizza-Roma: Gasperini cerca i primi tre punti; Nizza-Roma dove vederla: Sky, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Roma-Nizza quando si gioca? Dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario. Debutto in Europa League.

Nizza-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League A in tempo reale - Roma, gara valida per la 1ª giornata di Europa League e in programma questo pomeriggio alle ore 21:00 all’Allianz Riviera di Nizza e sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio (252) e sulla ... Si legge su tuttosport.com

Nizza-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - La sfida tra la squadra di Gasperini e quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre alle ore ... fanpage.it scrive