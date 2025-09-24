Nizza-Roma | dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming
Oggi, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21:00, la Roma scende in campo all’ Allianz Riviera di Nizza per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 20252026. Per i giallorossi sarà l’esordio europeo di Gian Piero Gasperini sulla panchina romanista, tecnico che nel 2024 aveva conquistato il trofeo con l’Atalanta. Le avversarie della Roma in Europa League. Il cammino europeo della squadra giallorossa prevede, dopo il debutto di Nizza, le seguenti sfide: 2 ottobre: Roma-Lille (Olimpico). 23 ottobre: Roma-Viktoria Plzen (Olimpico). 6 novembre: Rangers-Roma. 27 novembre: Roma-Midtjylland. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Momenti di tensione in serata nel centro di Nizza tra alcuni supporters della Roma e quelli del Nizza (alcuni hanno gridato ai romanisti: ' A Roma solo la Lazio'). Sono intervenute le forze dell'ordine locali nei pressi della Piazza Yitzhak Rabin, meeting point d - X Vai su X
Le parole di Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Nizza-Roma: "Incontriamo due buone squadre in casa come Stoccarda e Lille, fuori casa abbiamo squadre ottime in ambienti non facili. I programmi vanno tracciati più avanti. In questo momento h - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma dove vederla: Sky, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Nizza-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; Nizza-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League.
Nizza-Roma: dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Oggi, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21:00, la Roma scende in campo all’Allianz Riviera di Nizza per la prima giornata della fase a gironi di ... Lo riporta funweek.it
Nizza-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Fra i giallorossi un pò di turnover con El Shaarawy pronto a tornare nell'undici titolare ... Riporta romatoday.it