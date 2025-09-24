L’ucraino anche oggi ha fatto molta fatica e resta a digiuno: la Roma resta ancora a caccia di un numero 9 La Roma in 10 minuti nel secondo tempo dà una spallata enorme a una partita che rischiava di complicarsi parecchio a Nizza. Praticamente nessun tiro in porta nel primo tempo, con il solo gol allato a Gianluca Mancini. Poco male, il numero 23 giallorosso si è rifatto con gli interessi con un gol da attaccante puro, anzi da centrocampista consumato negli inserimenti. Prima era stato Evan Ndicka a sbloccare la gara di testa su assist di Lorenzo Pellegrini, che con il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nizza-Roma, Dovbyk ancora a rilento e il futuro resta in bilico: la strategia dei giallorossi