Nizza-Roma Dovbyk ancora a rilento e il futuro resta in bilico | la strategia dei giallorossi

L’ucraino anche oggi ha fatto molta fatica e resta a digiuno: la Roma resta ancora a caccia di un numero 9 La Roma in 10 minuti nel secondo tempo dà una spallata enorme a una partita che rischiava di complicarsi parecchio a Nizza. Praticamente nessun tiro in porta nel primo tempo, con il solo gol allato a Gianluca Mancini. Poco male, il numero 23 giallorosso si è rifatto con gli interessi con un gol da attaccante puro, anzi da centrocampista consumato negli inserimenti. Prima era stato Evan Ndicka a sbloccare la gara di testa su assist di Lorenzo Pellegrini, che con il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Roma, emergenza gol: Dovbyk chiamato alla svolta in Europa League; Dovbyk a rilento tra infortuni e mercato: Ferguson scalpita; Dovbyk vola in vacanza a Londra con la compagna.
