Nizza-Roma caos e violenze | oltre 100 arresti tra i tifosi giallorossi

Notte di violenze e terrore a Nizza per la vigilia della sfida di Europa League tra Nizza e Roma. Una serata che doveva essere di festa e sport si è invece trasformata in un momento di tensione, con la città francese alle prese con una maxi rissa che ha portato a 102 arresti tra i tifosi giallorossi. Intorno alle 22.30, nel cuore pulsante della Vecchia Nizza, il Cours Saleya, una quarantina di uomini incappucciati ha scatenato una violenta rissa. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di gruppi organizzati descritti come ultrà dai media locali. Una notte di scontri improvvisi. Il quotidiano Nice-Matin riporta che l’obiettivo degli scontri sarebbero stati gli agenti delle Compagnies républicaines de sécurité, la polizia specializzata nell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nizza-Roma, caos e violenze: oltre 100 arresti tra i tifosi giallorossi

