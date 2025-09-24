Nizza-Roma 1-2 Ndicka | La fase difensiva parte dagli attaccanti
All’Allianz Riviera, la Roma ha superato 2-1 il Nizza nella prima giornata di Europa League. A sbloccare la gara è stato il colpo di testa di Evan Ndicka, che al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “ Abbiamo avuto sempre il controllo sulla partita, dopo il rigore abbiamo gestito bene il finale della gara con il risultato “. Sulla tenuta difensiva della squadra: “ La fase difensiva parte davanti con gli attaccanti e il pressing, noi siamo qui alla fine. Non è solamente il difensore, si parte davanti. Un caffè per Pellegrini? Lui ha battuo perfettamente, quando si batte così si fa gol “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
