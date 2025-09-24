Nizza-Roma 1-2 Mancini | Girone difficile importanti i tre punti all’esordio
Colpo esterno della Roma, che nella prima giornata dell’Europa League 20252026 ha superato 2-1 il Nizza all’ Allianz Riviera. Al termine della partita, Gianluca Mancini, autore del momentaneo raddoppio giallorosso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “ Con Gasperini partecipo di più al gioco offensivo? Sì, diciamo che ce l’ho sempre avuta. Poi va in base agli allenatori che hai. Il mister, sotto questo aspetto, lavora tanto. Bisogna essere organizzati. Quando entro dentro al campo, faccio degli inserimenti, devo avere la copertura dei centrocampisti. Magari all’inizio veniva fatta un po’ meno perché era l’inizio delle prime partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
