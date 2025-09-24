Nizza-Roma 1-2 Koné | Voglio ricambiarela fiducia del club
La Roma ha superato 2-1 il Nizza nella prima giornata della League Phase di Europa League. Al termine della partita, Manu Koné ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “ Il problema è che nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla, Gasperini ci ha detto all’intervallo che avremmo dovuto continuare con possesso e pressing ma essere più decisivi nell’ultimo terzo di campo, ed è quello che siamo riusciti a fare “. Sul trend positivo ad inizio stagione: “ Assolutamente sì, lavoriamo tanto, in campo ci troviamo bene, le vittorie arrivano e dobbiamo continuare così “. Infine, se si aspettava di diventare inamovibile nella Roma e nella nazionale francese: “ Lavoro da tanto tempo per questi risultati, la Roma mi ha dato tanto e voglio ricambiare questa fiducia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
