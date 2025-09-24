Nizza-Roma 1-2 | i difensori firmano il successo giallorosso nel debutto in Europa League

Nizza (Francia), 24 settembre 2025 – Due difensori per regalare alla Roma il primo succeso europeo. A Nizza finisce 1-2 in favore dei giallorossi con le reti di Mancini e N'Dicka a mandare ko la formazione nizzarda. I padroni di casa hanno il merito di restare con la testa in partita e di approfittare dell'errore di Pisilli, che appena entrato regala un penalty, poi trasformato da Moffi. Il finale è di sofferenza, ma non basta a negare i tre punti ai capitolini nel loro debutto in Europa League. Primo tempo. Qualche sorpresa nell'undici titolare di entrambe le squadre rispetto alle previsioni della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

