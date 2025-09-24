Nizza-Roma 1-2 | i difensori firmano il successo giallorosso nel debutto in Europa League
Nizza (Francia), 24 settembre 2025 – Due difensori per regalare alla Roma il primo succeso europeo. A Nizza finisce 1-2 in favore dei giallorossi con le reti di Mancini e N'Dicka a mandare ko la formazione nizzarda. I padroni di casa hanno il merito di restare con la testa in partita e di approfittare dell'errore di Pisilli, che appena entrato regala un penalty, poi trasformato da Moffi. Il finale è di sofferenza, ma non basta a negare i tre punti ai capitolini nel loro debutto in Europa League. Primo tempo. Qualche sorpresa nell'undici titolare di entrambe le squadre rispetto alle previsioni della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news- - facebook.com Vai su Facebook
Inizia il primo tempo di Nizza-Roma #EuropaLeague #nizzaroma - X Vai su X
Nizza-Roma 1-2, pagelle: Pellegrini dà la scossa, Pisilli ingenuo; Nizza - Roma : 1 - 2 (Europa League): cronaca, tabellino e statistiche; Roma, vittoria da record col brivido: 2-1 a Nizza coi gol di Ndicka e Mancini.
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Da ansa.it
Nizza-Roma, le pagelle: N'Dicka e Mancini (7,5) anche goleador, Pellegrini (7) assist decisivo - Decisive le reti dei due difensori centrali, N'Dicka e Mancini, che indirizzano il match ... Lo riporta ilmessaggero.it