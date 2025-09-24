Nizza-Roma 1-2 | gol e highlights La decidono Ndicka e Mancini
Esordio vincente in Europa League per la Roma, che vince 1-2 in trasferta sul campo del Nizza. La decidono i centrali di difesa di Gasperini: prima Ndicka con un colpo di testa su corner di Pellegrini, poi Mancini con un destro al volo da attaccante vero. Qualche brivido per il giallorossi nel finale dopo il rigore realizzato da Moffi per i padroni di casa. Guarda gli highlights di Nizza-Roma 1-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League: Nizza-Roma1-2 Gaperini: buona la prima Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news- - facebook.com Vai su Facebook
Inizia il secondo tempo di Nizza-Roma. $europaleague $nizzaroma - X Vai su X
Roma, Ndicka-Mancini in 3’: Nizza ko 2-1; Nizza-Roma 1-2, pagelle e tabellino: Ndicka e Mancini in versione bomber, Pisilli rischia grosso; Nizza-Roma 1-2, buona la prima per Gasperini in Europa League.
Le pagelle di Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini si trasformano in centravanti. Pellegrini dà la svolta - 1 dalla Roma in casa del Nizza per la prima giornata di Europa League ... Secondo sportmediaset.mediaset.it
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Scrive ansa.it