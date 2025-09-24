Esordio positivo per la Roma in Europa League. All’Allianz Riviera, i giallorossi hanno battuto 2-1 il Nizza grazie alle reti di Ndicka e Mancini. Al termine della partita, Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “ Difficile tirare in porta verso di noi? Anche questa sera si è visto, ci può stare anche a volte un episodio non così acerbo, diciamo, su una palla che ormai era fuori, questo è normale che poi ridà energia all’avversario, ma devo dire che la prestazione di parecchi giocatori è stata, come sempre, di alto livello. Qualche problema l’abbiamo magari nei finali, soprattutto quando entriamo dalla panchina non sempre con l’energia, la forza giusta necessaria per dare più sicurezza alla squadra “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Nizza-Roma 1-2, Gasperini: “Abbiamo problemi nei finali”