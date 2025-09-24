Nizza Haise ammette | Roma troppo forte El Aynaoui era la mia priorità sul mercato

Calciomercato.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nizza soccombe a una Roma troppo forte. I francesi resistono per il primo tempo in maniera positiva, ma poi cedono nel giro di pochissimi minuti nell’inizio del secondo tempo. Franck Haise – calciomercato.it Il tecnico Franck Haise ha parlato della partita in conferenza stampa: Il Nizza è stato troppo timido stasera? “Non credo, io vedo la forza della Roma ed è difficile uscire dalla loro pressione, è una squadra forte tecnicamente. Abbiamo dovuto fuggire dalla pressione per non perdere il pallone troppo bassi. Potevamo gestire meglio delle situazioni, certo. Abbiamo fatto quello dovevamo, possiamo dire che siamo stati timidi ma in campo non è facile quando devi uscire dalla pressione delle Ci sono stati 5 minuti di buio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

