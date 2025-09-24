Nissan Micra la prova de Il Fattoit – Elettrica fino a 416 km di autonomia e comfort hi-tech – FOTO

Torna in Italia l'auto sinonimo di Nissan, la Micra. Torna, ma in versione esclusivamente elettrica e su una piattaforma già rodata sulla quale il partner europeo dell'Alleanza franco nipponica ha sviluppato la R5 e-Tech. Grazie agli incentivi, nella sua variante base – la Engage con batteria da 40 kWh e motore da 120 Cv – costa 18.500 euro (29.500 di listino con 317 km di autonomia), più della "sorella" transalpina, il cui entry level si ferma tuttavia a 95 Cv di potenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nissan Micra, la prova de Il Fatto.it – Elettrica, fino a 416 km di autonomia e comfort hi-tech – FOTO

